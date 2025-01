Fibercop, Ferraris: "Sul fronte Pnrr pienamente in linea con target fissati da Infratel"

(Teleborsa) - "La decisione di unire Open Fiber con Fibercop spetta chiaramente agli azionisti. Noi stiamo sviluppando un piano industriale on stan alone basis, cioè come operatori indipendenti senza considerare un'eventuale integrazione con Open Fiber. Questo ci permetterà di essere competitivi, efficienti e all'avanguardia anche per operare in presenza di altri competitor". È quanto affermain un'intervista a Forbes."Siamo assegnatari della realizzazione della fibra ottica in 7 lotti. Siamo in linea con i target: dobbiamo connettere 1,3 milioni di numeri civici e siamo sostanzialmente a 600mila. Dobbiamo spendere 2,3 miliardi di euro e stiamo marciando secondo il cronoprogramma definito da Infratel. Quindi, ad oggi, non ci sono criticità".Guardando aiFerraris afferma che "dopo il 2026 si continuerà finalmente nello sviluppo della fibra in aree meno popolate". "La fibra ottica – spiega – ha prestazioni superiori e in prospettiva dovremo sostituire tutto il rame con la fibra. Mantenere una copertura in rame può comunque essere saggio perché può fungere da backup per servizi essenziali in alcune aree, aggiungendo alla rete un elemento di ulteriore sicurezza". "Ci saranno alcune aree che rimarranno connesse in Fttc, cioè con la fibra mista al rame, ma – conclude– ci vuole un periodo i transizione. In Italia siamo già avanti rispetto ad alcuni paesi che utilizzano ancora il rame, ma per arrivare all'obiettivo 'zero' ci vorranno diversi anni".