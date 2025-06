Valsoia, ad Panzani esercita 20.000 stock option legate al raggiungimento degli obiettivi 2024

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha comunicato che, Direttore Generale e Amministratore Delegato, ha esercitato iper complessive, maturati quale incentivazione variabile relativa all’esercizio 2024, a fronte del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari e strategici fissati dal Piano in oggetto, approvato dall’Assemblea dei Soci il 29 aprile 2022.L’operazione si inserisce nel più ampio quadro dei, orientati alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo per Valsoia, coerenti con le best practice di corporate governance.Si ricorda che nel corso del presente esercizio, Panzani sarà anche destinatario della, pari a 16.050 azioni ordinarie, con assegnazione prevista entro dicembre 2025. Tale Patto, sottoscritto con la controllante, volto alla retention del manager, mira ad assicurare continuità e allineamento strategico con gli obiettivi di crescita della Società, comprensivi di internazionalizzazione del business, incremento dei ricavi e della marginalità.