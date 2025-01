Newcleo firma accordi per costruire fino a 4 reattori in Slovacchia

(Teleborsa) -, azienda francese che sviluppa una tecnologia innovativa per la produzione di energia nucleare, ha. Questi rappresentano un significativo sostegno al modello di newcleo per l'utilizzo di combustibile nucleare esausto come fonte di energia e allo sviluppo della tecnologia modulare avanzata Lead-Cooled Fast Reactor (LFR) di newcleo.L'accordo con l'azienda di stato JAVYS arriva dopo un anno di intenso lavoro dalla prima firma del Memorandum con il Ministero dell'Economia slovacco e porta alla creazione di una Joint Venture perdi newcleo presso il sito di JAVYS a Bohunice, con un costo previsto di 3,2 miliardi di euro.Il secondo accordo con VUJE, una delle principali società slovacche di ingegneria nucleare, stabilisce unper sostenere lo sviluppo e l'implementazione della tecnologia LFR da parte di newcleo, principalmente in Slovacchia."Questo forte riconoscimento a livello statale della tecnologia dei nostri reattori e del nostro obiettivo di chiudere il ciclo del combustibile nucleare testimonia il ruolo che i reattori modulari piccoli e avanzati svolgeranno nel garantire il futuro energetico dell'Europa e rappresenta un esempio che potrebbe essere adottato in altri paesi europei dove l'unica alternativa per gestire il combustibile esausto sarebbe un costoso stoccaggio a lungo termine - ha dettodi newcleo - Il riutilizzo del combustibile nucleare esausto esistente garantisce inoltre centinaia di anni di indipendenza energetica per l'Europa, a prezzi competitivi e stabili, un passo necessario per aumentare la competitività dell'industria dell'UE".