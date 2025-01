Soges Group, KT&Partners alza fair value e conferma Add

Soges Group

(Teleborsa) - KT&Partners ha aumentato aper azione (dai precedenti 4,1 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, confermando la" (upside potenziale del 95,8%).Gli analisti hannoper Soges Group dopo l'importante acquisizione di Hotel Bretagna e l'acquisizione di Villa Olmo, lasciando le stime di conto economico FY24 sostanzialmente invariate.In particolare, prevedonototali FY25 a 27,9 milioni di euro e che i ricavi cresceranno a un CAGR FY23-FY27 del 24,1% raggiungendo 37,8 milioni in FY27, rispetto ai 29,8 milioni stimati in precedenza. Continuano a ipotizzare l'aggiunta di, ciascuna con un contributo medio di 1,5 milioni di vendite annuali, e hanno tenuto conto dell'aggiunta di Villa Olmo nelle previsioni, per la quale prevedono 1,4 milioni-1,5 milioni di ricavi tra FY25 e FY27. Pertanto, vengono stimati un totale di 15 hotel gestiti da FY27.KT&Partners prevede unFY25 di 3,8 milioni di euro, con un margine EBITDA del 13,6% (rispetto a 2 milioni di euro su un margine EBITDA del 9,5% nella nostra precedente previsione) e prevede un CAGR23-27 del +41,3% per raggiungere i 5,8 milioni di euro nell'FY27. L'FY2E dovrebbe attestarsi a 0,3 milioni, con un margine netto dell'1,2%; prevede poi che crescerà di un CAGR23-2027 del +39,3%, raggiungendo 1,6 milioni di euro entro l'FY27 (da 1,4 milioni di euro precedentemente previsti).Infine, stima che laFY24 sarà di 11,8 milioni di euro dopo il cash-out per l'acquisizione: prevede che il Gruppo migliorerà la sua PFN fino a raggiungere una PFN di 1,4 milioni di euro nell'FY27.