Villeroy (BCE) vede riduzione tassi al 2% entro l'estate

(Teleborsa) - Se il calo dell'inflazione dovesse confermarsi nei prossimi trimestri, come auspichiamo, è buon senso pensare che ci muoveremo verso questo tasso del 2% entro la prossima estate". Lo ha detto il, in audizione al Senato francese.La BCE, dunque, potrebbe abbassare i tassi di interesse che attualmente si trovano al 3% per quanto riguardo il tasso sui depositi, fino a un livello vicino al 2%."Al 3%, il nostro tasso di riferimento è notevolmente inferiore a quelli della Fed e della Banca d'Inghilterra - ha detto il membro del consiglio direttivo della BCE - ma è ancora ben al di sopra del tasso neutrale, che segna il confine tra una politica restrittiva e una politica accomodante".