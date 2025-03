CDP, Nuzzi: "private debt sarà sempre più importante"

(Teleborsa) - "I risultati del 2024 del mercato delsono molto positivi. Noi come ogni anno abbiamo fatto la nostra parte. Della raccolta complessiva abbiamo coperto circa il 20%. È un dato molto interessante".Così, direttore business, nel corso della presentazione dei dati dell'Aifi sul mercato del private debt.Per il futuro – ha proseguito – "ci aspettiamo, anche alla luce del contesto complessivo di mercato e dei tassi, che il mercato del private debt sia sempre più importante. Siamo a un processo di riduzione del credito bancario, anche per motivi di regolamentazione, quindi, il mercato della finanza alternativa è previsto crescere in futuro per compensare l'offerta bancaria un pò più limitata. Poi, naturalmente, con la stabilizzazione dei tassi c'è meno concorrenza implicita da parte dei titoli di debito liquidi come i. Nel 2022-23 conmolto alti erano molto competitivi mentre con tassi più limitati esercitano meno concorrenza".