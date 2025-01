Acea tra i Top Employers Italia 2025

Acea

(Teleborsa) -, per il quarto anno consecutivo, ha ottenuto la certificazione, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelledel personale e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro.Employer Branding, Diversity Equity & Inclusion, Talent Acquisition, Career e Wellbeing sono tra le principaliche hanno consentito al Gruppo di ottenere il prestigioso riconoscimento. Confermato, inoltre, il miglioramento continuo nello sviluppo di politiche di Equality & Care in un percorso di crescita che testimonia il valore riconosciuto dal Gruppo Acea verso le proprie persone.La certificazione Top Employers Italia viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard attraverso una ricerca relativa alleall’interno delle. L’indagine esamina e analizza in profondità 20 diversi ambiti e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing. Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato più di 2.400 Top Employers in 125 Paesi di tutto il mondo.