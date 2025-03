I dazi di Trump spaventano le Borse europee. Milano giù con Stellantis

Stellantis

(Teleborsa) -, che hanno toccato nuovi minimi nel pomeriggio, dopo la notizia chedal 25% al 50% al Canada e cheUna notizia particolarmente negativa per il comparto, che già soffre pesantemente una crisi strutturale., che chiude gli scambi in forte calo, in accordo con gli altri mercati europei, condizionata dalle, che risulta particolarmente esposta in Canada.Prosegue in rosso anche Wall Street, con l'che sosta sui minimi intraday, mantenendo un calo dlel'1,5%. Male anche i tecnologici con i Nasdaq che scivola dell'1,3%. .Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,86%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,05%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,39%.Si riduce di poco lo, che si porta a +107 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,95%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,21%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,31%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,38% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 39.910 punti.In ribasso il(-0,79%); sulla stessa linea, in forte calo il(-1,64%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,35%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,74%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,22%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,95%.Fra i più forti ribassi si segnala, che ha archiviato la seduta a -5,22%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,33%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,64%),(+2,16%),(+1,74%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,36%.Scende, con un ribasso del 4,63%.Crolla, con una flessione del 4,32%.