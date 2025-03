Piazza Affari guida le perdite in UE: pesano prese profitto

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che proseguono sui minimi di seduta, cedendo adopo una settimana nel complesso positiva. Piazza Affari ne risente maggiormente avendo corso di più durante l'ottava, grazie ad alcuni spunti positivi squisitamente interni, come il rally del comparto industria-difesa (Leonardo ed Iveco) e di Nexi.Restano sullo sfondo ee per i suoi impatti sull'economia, in unaL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 67,78 dollari per barile, in calo dello 0,43%.Invariato lo, che si posiziona a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,81%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,85%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,77%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,59%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 41.225 punti. Poco sotto la parità il(-0,51%); sulla stessa tendenza, in discesa il(-0,82%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,02%),(+0,98%),(+0,69%) e(+0,54%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,78%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,60%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,39%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%.del FTSE MidCap,(+2,01%),(+1,44%),(+1,14%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,50%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,21%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,15%.