Bank of America, trimestrale sopra le attese con balzo commissioni investment banking

Bank of America

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2024 con undi 6,7 miliardi di dollari, o 0,82 dollari per azione, rispetto ai 3,1 miliardi di dollari, o 0,35 dollari per azione diluita, del 4Q23. I, al netto delle spese per interessi, sono stati di 25,3 miliardi di dollari (25,5 miliardi di dollari FTE), in aumento del 15%. La banca ha superato le attese degli analisti.Il reddito netto da interessi () è stato di 14,4 miliardi di dollari (14,5 miliardi di dollari FTE), in aumento del 3% rispetto al 4Q23 e al 3Q24. L'di 1,5 miliardi di dollari è migliorato modestamente rispetto al 3Q24 e aumentato rispetto a 1,1 miliardi di dollari nel 4Q23"Abbiamo chiuso il 2024 con un quarto trimestre solido - ha commentato il- Ogni fonte di fatturato è aumentata e abbiamo visto una crescita migliore del settore nei depositi e nei prestiti. Abbiamo anche concluso con un capitale e una liquidità solidi, che ci hanno consentito di restituire 21 miliardi di dollari di capitale agli azionisti nel 2024. Riteniamo che questo ampio slancio prepari molto bene il 2025 per Bank of America".La divisioneha registrato un utile netto di 1,2 miliardi di dollari. I ricavi sono stati pari a 6 miliardi di dollari, in aumento del 15%, che riflettono un aumento del 23% delle commissioni di gestione patrimoniale da livelli di mercato più elevati e forti flussi AUM.La divisione Global Banking h registrato un utile netto di 2,1 miliardi di dollari. I ricavi di 6,1 miliardi di dollari sono aumentati del 3%, spinti da commissioni di investment banking più elevate, parzialmente compensate da un NII più basso. Le commissioni di investment banking totali della Corporation (escluse quelle autogestite) di 1,7 miliardi di dollari sono aumentate del 44%L'utile netto per l'è stato di 27,1 miliardi di dollari, mentre i ricavi del 2024 hanno superato i 100 miliardi di dollari, trainati da un forte reddito da commissioni.