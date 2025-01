Bruxelles, ASPI: sistema trasporto autostradale strategico per intero settore produttivo Ue

(Teleborsa) - Si è tenuto a Bruxelles l’evento, piattaforma di dialogo che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking.o, realizzato con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, per la prima volta 35 associazioni di categoria e imprese, insieme agli europarlamentari italiani, si confrontano per tracciare il perimetro di priorità funzionali al Sistema Italia e per promuovere le istanze del nostro Paese all’attenzione delle istituzioni europee.A delineare il futuro della rete autostradale nazionale sono stati i rappresentanti di Autostrade per l’Italia all’interno della sessione dedicata alla “Decarbonizzazione dei trasporti e investimenti infrastrutturali”.come sottolineato dalla stessa Commissione Europea, la mobilità è prevista in crescita al 2030, se non al 2050. In particolare, il trasporto su strada, per il mix modale tra mobilità di passeggeri e merci, è destinato a preservare e consolidare un ruolo chiave.“In Italia il traffico passeggeri e il trasporto merci avvengono prevalentemente su gomma, con percentuali che oscillano tra l'80% e il 90%. Il 70% della popolazione risiede a meno di 20 km da uno svincolo autostradale. L’80% degli addetti alla manifattura lavorano a meno di 20 km da un casello. Un nuovo e significativo ciclo di investimenti di rigenerazione e potenziamento della rete autostradale avrebbe benefici per l’intero Sistema Paese”, ha affermatResponsabile Relazioni Istituzionali di Autostrade per l’Italia.- e il trasporto su gomma in particolare - stanno attraversando anche una fase di profonda trasformazione guidata dalle innovazioni connesse allo sviluppo della guida assistita, alla digitalizzazione delle infrastrutture, alle smart mobility e alla diffusione di vettori energetici alternativi e meno impattanti.“Le alleanze che vedono la partecipazione sia di attori pubblici che privati rappresentano uno strumento essenziale per una strategia di sviluppo sostenibile che miri ad essere unitaria e condivisa, soprattutto oggi con gli impegni assunti dall’Europa con il programma “Fit for 55”. In questo contesto, Autostrade per l’Italia ha lanciato il”, ha concluso Alessandra Romano.