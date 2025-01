Parlamento UE sceglie Bruno Gencarelli per Garante europeo della protezione dei dati

(Teleborsa) - La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha selezionato l'italianocome. Gencarelli lavora alla Commissione europea.Bruno Gencarelli è stato selezionato come candidato principale con; Francois Pellegrini ha ricevuto 30 voti; Wojciech Wiewiorowski ha ricevuto 26 voti; Anna Pouliou ha ricevuto 11 voti.Il Presidente della Commissione comunicherà l'esito alla Conferenza dei presidenti (Presidente del PE e leader dei gruppi politici). Dopo la loro conferma, il Parlamento e il Consiglio procederanno alla nomina congiunta del nuovo Garante europeo della protezione dei dati per unIl Garante europeo della protezione dei dati è l. Supervisiona il modo in cui le istituzioni e gli organismi dell'UE elaborano i dati personali per garantire la conformità alle norme sulla privacy e fornisce loro consulenza su tutti gli aspetti dell'elaborazione dei dati personali e sulle relative politiche e normative. Negli ultimi anni, il suo ruolo è stato ampliato dalla nuova legislazione digitale. Ad esempio, è destinato a monitorare la conformità delle istituzioni dell'UE con l'Artificial Intelligence Act nel loro utilizzo di sistemi di IA.