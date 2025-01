Algebris lancia prima strategia di venture capital. Obiettivo raccolta a 100 milioni di euro

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio britannica fondata da Davide Serra, hacon un primo closing a circa 60 milioni di euro. Tra gli investitori figurano importanti soggetti istituzionali, attori chiave del sistema previdenziale, e CDP Venture Capital in qualità di anchor investor, attraverso il suo Technology Transfer Fund e il Green Transition Fund-PNRR, che utilizza gli asset stanziati dall'UE attraverso il NextGeneration EU.Algebris Climatech, con un, investirà all'intersezione tra climate e deep tech, concentrandosi su settori chiave come energia, materiali, industria e alimentare. Algebris Climatech andrà a rafforzare la business unit per gli investimenti alternativi nella transizione verde di Algebris guidata da Valerio Camerano, che già include il fondo di private equity Algebris Green Transition Fund.Algebris Climatech, operando anche grazie a partnership con co-investitori internazionali di alto livello, costruirà unin società tecnologiche con comprovate strategie di crescita e l'ambizione di diventare leader nei loro settori a livello internazionale.La strategia è gestita da undi esperti guidato da, insieme a Alessandro Santo e Stefano Ferrari."Algebris vanta strategie di investimento nel settore delle mid-cap italiane e nella transizione verde - dice Turchini - Il nostro obiettivo è creare una piattaforma di venture capital internazionale, founder-friendly e capace di".