Alla scoperta di TRM con un percorso formativo di Arpa Piemonte e Eduiren

(Teleborsa) - Si è aperto negli scorsi giorni, con un evento all’, il percorso formativo “”, promosso dain collaborazione con. L’incontro, che ha coinvolto due classi del Liceo scientifico-scienze applicate dell’, ha permesso di illustrare a studenti e studentesse il sistema di sorveglianza sanitaria legata al termovalorizzatore: in particolare, sono stati illustrati il funzionamento dell’impianto, i sistemi di monitoraggio e controllo e le analisi su fumi, acqua, rumore e suolo che vengono svolte quotidianamente da TRM presso l’impianto e nel territorio circostante.La giornata è stata inoltre un’occasione di confronto con i tecnici di Arpa Piemonte, TRM ed Eduiren, che hanno risposto alle domande e alle curiosità di: una opportunità concreta, dunque, per scoprire il ciclo virtuoso dei rifiuti e come questo, attraverso l’attività di un impianto come ile l’attività congiunta di TRM e Arpa, unisca sostenibilità, sicurezza e tutela dell’ecosistema.Ilproseguirà nelle prossime settimane presso le sedi di Arpa, con un focus sul progetto SPoTT (Sorveglianza sulla salute della Popolazione nei pressi del Termovalorizzatore di Torino) presentando le metodologie utilizzate per la sorveglianza sanitaria e i risultati ottenuti. L’iniziativa è parte del progetto “”, l’offerta formativa di Arpa Piemonte.