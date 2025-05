“Parole che vorrei”: IREN porta scrittura condivisa e podcast al Salone del Libro 2025

(Teleborsa) - Ilsarà protagonista anche quest’anno al, in programma: per questa XXXVII edizione l’impegno del Gruppo, sponsor dell’evento, si tradurrà in uno spazio innovativo dedicato alla creatività, al dialogo e alle storie.Iren accoglierà i visitatori al Padiglione 1, dove sarà allestito uno stand speciale ispirato al tema "". Tutti i partecipanti potranno esplorare il confine tra percezione e desiderio, trasformando i pensieri in parole e mettendole a disposizione di tutti per costruire un futuro migliore:, impegnata quotidianamente sui propri territori per offrire servizi di qualità ai propri clienti e cittadini. Le parole raccolte comporranno una delle pareti dello stand, per creare un messaggio corale che si arricchirà giorno dopo giorno.Sarà anche possibile raccontarle,realizzato in collaborazione con Will e Chora Media: durante i cinque giorni della fiera, i visitatori potranno condividere le proprie storie e visioni registrando in diretta un proprio contributo.Grazie alla, il Gruppo organizza inoltre quattro sessioni di formazione gratuite, ciascuna della durata di un'ora, su come realizzare un podcast. I partecipanti avranno l’opportunità di imparare direttamente dai professionisti del settore approfondendo i segreti della scrittura creativa e sperimentando tutte le tecniche per la registrazione di contenuti originali.Gli appuntamenti, che si svolgeranno, proporranno un percorso formativo completo sul podcasting: giovedì 15 maggio Sara Poma – Head of Editorial Content di Chora e Will – partirà dalle basi parlando del "Processo di costruzione di un podcast'", riflettendo sulle motivazioni e le potenzialità espressive di questo formato; venerdì 16 la giornalista Francesca Berardi guiderà i partecipanti attraverso le fasi di scrittura e progettazione narrativa; sabato 17 sarà la volta di Filippo Mainardi, sound designer, che esplorerà le tecniche di produzione audio. Infine, domenica 18 maggio, Luca Castelli – Senior Social Media e Digital Strategist – concluderà il ciclo con un intervento dedicato alla promozione e diffusione dei podcast. Per partecipare agli incontri è possibile registrarsi direttamente allo stand Iren.