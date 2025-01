Altea Green Power, autorizzato da MASE impianto BESS in Basilicata da 200 MW

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, ha comunicato che che il(ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha autorizzato il progetto di un impianto elettrochimico di accumulo () della potenza di 200 MW sito in Basilicata, nel Comune di Genzano di Lucania, già oggetto dell'accordo stipulato nel luglio 2022 con Aer Soléir, Gruppo irlandese tra i principali player nel settore dell'energia in Europa.Il progetto di Genzano di Lucania, incluso nel Piano Industriale di AGP e, si compone di due sezioni impiantistiche autonome ed equivalenti, ciascuna di potenza pari a 100 MW, si collegherà al futuro ampliamento della stazione RTN di Terna e avrà una potenza elettrica, in immissione ed in prelievo, pari a 200 MW.Il valore complessivo del progetto BESS Storage supera i 17,5 milioni di euro; ha già avuto un impatto economico nei conti di AGP per circa 8,6 milioni di euro nel 2024 e avrà un impatto di ulteriori 8,9 milioni di euro nel 2025, e produrràa favore di AGP fino a 13 milioni di euro nei prossimi 15/18 mesi."Siamo davvero molto soddisfatti di aver ottenuto l'autorizzazione per il progetto BESS che sarà realizzato in Basilicata e che ha richiesto un iter autorizzativo da parte delle istituzioni di soli 21 mesi - ha detto l'- Questa celerità, che abbiamo riscontrato anche nelle attività autorizzative del progetto BESS di Rondissone, attestano la validità dei progetti realizzati dal nostro esperto team di ingegneri e la validità delle relazioni messe in campo ogni giorno nel confronto costante con gli enti statali".