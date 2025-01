CONSOB avvia consultazione su obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding

(Teleborsa) - Laha, della durata di 30 giorni, volta a raccogliere le evidenze e le opinioni degli operatori in merito all'adozione del complesso deglisarebbero chiamati ad assolvere nei confronti dell'Autorità.Il complesso delle informazioni e dei documenti oggetto della consultazione, la cui raccolta consentirebbe all'Autorità di strutturare un, è suddiviso in tre categorie.La prima riguarda i, composti dalle informazioni riguardanti i progetti finanziati attraverso la piattaforma di crowdfunding, integrate da ulteriori dati e notizie, che, per economicità, verrebbero acquisiti contestualmente dalla CONSOB, esercitando i poteri di indagine.La seconda riguarda le informazioni relative allealle condizioni di autorizzazione. La terza attiene alla scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento ().Al fine di agevolare il dialogo con i CSP, la CONSOB ha sviluppato il portale SIcrowd che rappresenterà ildel complesso degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità.