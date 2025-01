Federal Reserve esce da gruppo globale di impegno su rischi climatici e ambientali

(Teleborsa) - La, la banca centrale statunitense, ha annunciato di essersidal Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS)."Sebbene il board abbia apprezzato l'impegno con l'NGFS e i suoi membri, il lavoro dell'NGFS si è ampliato sempre di più, coprendo una", si legge in una nota.L'NGFS, lanciato al One Planetil 12 dicembre, è un gruppo di banche centrali e autorità di vigilanza che desiderano, su base volontaria, condividere le migliori pratiche e contribuire allo sviluppo della gestione del rischio ambientale e climatico nel settore finanziario e a mobilitare la finanza tradizionale per sostenere la transizione verso un'economia sostenibile.Al 10 dicembre 2024, l'NGFS è composto daprovenienti da oltre 90 paesi e 21 osservatori, si legge sul suo sito web.