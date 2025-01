INPS e Confcommercio: alleanza per giovani e senior nel terziario

(Teleborsa) - Adiquesta mattina incontro fra il, e ilin occasione di un workshop rivolto allasulle novità contenute nelpresentato dal: dal welfare, all’evoluzione delle prestazioni sociali e previdenziali, alle strategie di digitalizzazione e automazione che caratterizzano l’impegno dell’Istituto.Sangalli e Fava hanno sottolineato l’importanza di unattraverso un patto di collaborazione fra INPS e imprese del Terziario. L’obiettivo èper rafforzare la sostenibilità futura del sistema previdenziale garantendo la continuità e l’efficienza delle prestazioni sociali."L’incontro di oggi è unfondamentale per il rilancio della competitività e aumentare la base occupazionale e, allo stesso tempo, garantire la sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo. Puntiamo a rafforzare la collaborazione trasupportando e affiancando leche rappresentano l’ossatura del sistema economico del Paese", ha affermato il"Vanno in particolare intensificati gli sforzi – ha rilevato il– per coinvolgere le nuove generazioni sui temi previdenziali e costruire percorsi professionali solidi per i contratti e la futura pensione. Molto importante, nel rapporto con l’INPS, anche il maggiorenella diffusione e conoscenza del processo di digitalizzazione dei servizi previdenziali. Questo significa intensificare una comunicazione mirata soprattutto ai senior per contribuire a colmare il digital divide e accrescere la conoscenza delle nuove tecnologie".Con l’INPS, ha concluso Sangalli, ci consideriamo "di un percorso di crescita e progresso del lavoro nel nostro Paese".