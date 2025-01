Stellantis, Equita taglia target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (-3%) ilsu, colosso italo-francese dell'automotive, confermando la" sul titolo, dopo la call riservata ai sell-side analyst sui volumi del 4Q pubblicati ieri mattin a.Nel secondo semestre, oltre ai volumi delle consegne in calo del 14% YoY, è stato segnalato un(con Nord America negativo per 2 miliardi solo parzialmente compensato da Europa sostanzialmente neutrale e resto del mondo leggermente positivo),(sia per la distribuzione di area geografica e prodotti), effetto forex negativo soprattutto a causa di Turchia e Brasile."Pur percependo un calo dei prezzi meno traumatico rispetto al temuto (ovvero nel 4Q meno negativo rispetto al -2,9% registrato nel 3Q), riteniamo che iattentamente nel corso del 2025", scrivono gli analisti.