Erfo, KT&Partners incrementa fair value e conferma Add

Laboratorio Farmaceutico Erfo

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato il(aper azione da 1,60 euro, per un potenziale upside del 40%) e confermato la) sul titolo, società operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti affermano che l'acquisizione di Fit&Go rappresenta "per Erfo", estendendo la sua attenzione da specialista nutraceutico a leader completo del benessere fisico in Italia. Questa mossa strategica consente a Erfo di integrare i servizi di fitness avanzati di Fit&Go nel suo portafoglio di prodotti nutraceutici di alta qualità, creando un ecosistema olistico che affronta nutrizione, fitness e benessere. I punti di forza combinati dei marchi Diètnatural e Bodysano di Erfo con le soluzioni di fitness boutique di Fit&Go sbloccano sinergie significative, tra cui opportunità di cross-selling, strategie drive-to-store di quartiere in sedi sovrapposte e pacchetti di servizi personalizzati per profili di clienti diversi.Inoltre, l'acquisizione posiziona Fit&Go per unasfruttando l'esperienza di Erfo nel franchising e nella presenza internazionale. Le campagne di marketing centralizzate del Gruppo, che abbracciano tutti i marchi, rafforzano ulteriormente la posizione di Erfo come attore leader nel settore del benesserePer il 2024, KT&Partners ha rivisto la stima sula 6,3 milioni di euro (da 6,5 ??milioni di euro), riflettendo una crescita annua piatta dovuta a un rallentamento nei centri TPOC di Diètnatural. Il consolidamento annuale di Fit&Go a partire dal 2025 aumenta i ricavi totali a 9,5 milioni di euro (crescita annua del 51%) e 11,8 milioni di euro entro il 2027, con un robusto CAGR FY23-27 del 17,2% (8,7% escludendo Fit&Go). La redditività è destinata a migliorare con il modello ad alto margine e asset-light di Fit&Go (circa 30% di margine EBITDA). L'FY24 è stato rivisto al ribasso a 1,3 milioni (margine del 21,2%) ma si prevede che recupererà a 2,2 milioni (margine del 22,8%) nel FY25 e 2,8 milioni entro il FY27 (margine del 23,5%). L'segue un andamento simile, crescendo a 0,9 milioni nel FY25 (+35% YoY) e 1,3 milioni entro il FY27 (margine del 10,6%). Si prevede che ladi Erfo diminuirà da 1,9 milioni di cassa netta nel FY24 a 0,1 milioni di cassa netta nel FY25, riflettendo 2,1 milioni di costi di acquisizione e una linea di credito di 1,3 milioni.