Mimit: passi avanti sulla vertenza Eurallumina, confronto sull'approvvigionamento energetico

(Teleborsa) - Proseguono i. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che, durante un incontro svoltosi a Palazzo Piacentini, è stato fatto il punto sulla. All'incontro, che ha visto la partecipazione in videocollegamento di rappresentanti del Mase, della Regione Sardegna, di Confindustria Sardegna Meridionale, dell'Agenzia del Demanio, dell'azienda e delle organizzazioni sindacali, sono stati discussi gli aggiornamenti sulla situazione e le prospettive per il futuro.Questo incontro segna il primo dei tre tavoli tematici convocati dal ministro Adolfo Urso, con l'obiettivo diin linea con le potenzialità della zona del Sulcis. I prossimi incontri riguarderanno rispettivamente Sider Alloys, il 30 gennaio, e Portovesme, il 5 febbraio. Durante la riunione, le parti hanno condiviso gli aggiornamenti sulle interlocuzioni in corso tra la Regione e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardo al piano energetico dell'isola, fondamentale per lo sviluppo industriale dell'azienda. Nelle prossime quattro settimane, sono previstisulle attuali ipotesi di approvvigionamento energetico. Il tavolo è stato aggiornato al 24 febbraio, con l'impegno da parte del Mimit a riconvocare le parti anticipatamente, qualora emergessero nuovi sviluppi rilevanti per il rilancio dell'azienda.