SIGEP World 2026: Europa verso la Gelato World Cup

(Teleborsa) -saranno le 4 squadre che rappresenteranno l’Europa alla prossima edizione della, prevista a. La selezione si è conclusa ieri durante SIGEP World, la manifestazione di Italian Exhbition Group in corso alla Fiera di Rimini fino a mercoledì 22 gennaio. Sul palco della Gelato Arena hanno sfilato tutte le 8 squadre partecipanti, prima di annunciare la classifica finale. A trionfare è stata la Germania, che si è aggiudicata il primo posto seguita da Francia e Italia (il team ‘tricolore’ è composto da Alessandro Racca, Gabriele Fiumara e Angelo Cardella); quarta classificata il Belgio, a chiudere così la selezione dei team europei che parteciperanno per l’Europa alla finale mondiale del prossimo anno.(Associazione Italiana Bakery Ingredients) e(Associazione Italiana Industria Olearia) hanno organizzato un dibattito molto partecipato a SIGEP World tra gli addetti ai lavori, con l’incontro Tradizione e innovazione: il. L’appuntamento ha ripercorso le principali tendenze di consumo dei prodotti da forno, quali la ricerca di freschezza, artigianalità ed e stetica del prodotto, l’attenzione alla salute e la sostenibilità "plant based", ed è stato l’occasione: la produzione di pane e prodotti da forno ha assommato a circa 2 milioni di tonnellate; il mercato italiano di ingredienti per pane, pizza e pasticceria ha raggiunto le 250.000 tonnellate; e l’export di ingredienti ha superato le 70.000 tonnellate.Inoltre, si è analizzato come il calo demografico, gli orari flessibili e il cambiamento della società abbiano imposto il modello del bakery bistrot, un esercizio multitasking che offre pane e dolci dalla colazione all’aperitivo. Ad animare il dibattito sono stati Alberto Molinari, presidente di AIBI, Palmino Poli, presidente di Assitol, ed Enrico e Ilaria Giacomazzi, titolari di uno storico panificio-pasticceria a Parma, con la moderazione di Andrea Carrassi, direttore generale di Assitol., uno dei concorsi di riferimento che si svolgono a SIGEP World.La gara, svoltasi ieri in Coffee Arena, consiste nel preparare in un tempo massimo di 15 minuti quattro espressi, quatt ro bevande a base di caffè e latte caldo, e quattro bevande analcoliche personalizzate a base espresso, da servire ad una giuria formata da giudici esperti. Il campionato è valido per il WBC (World Barista Championship - Campionato Mondiale Baristi), le "Olimpiadi del ba rista", di cui condivide il regolamento.Sempre ieri si è svolto il, 38 anni attualmente residente a Barcellona, in Spagna.. I concorrenti hanno dato prova della loro abilità nel distinguere nel più breve tempo possibile le differenze di gusto tra otto set da tre tazze l’uno di Specialty Coffee. Il campionato è valido per il WCTC (World Cup Tasters Championship).La regolamentazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è entrata in vigore, segnando un importante cambiamento per il settore food. Dopo un lungo confronto tra legislatori, tecnici e associazioni, il regolamento ha introdotto, insieme a, hanno tenuto un dibattito a SIGEP World per analizzarne gli obiettivi principali con un focus sull'impatto per i prodotti compostabili, come capsule di caffè e bustine di tè, anche in combinazione con la carta. Sono stati approfonditi i criteri di conformità per compostabilità, riciclabilità della carta e riutilizzabilità, in linea con la sicurezza alimentare.