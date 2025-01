Tages lancia Metania per gestire asset biogas. CEO Stefano Boscolo

(Teleborsa) -, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets e secondo operatore fotovoltaico in Italia, ha annunciato unpari a 42 milioni di euro che portano la raccolta totale a 417 milioni di euro. L'ultimo closing del fondo è previsto per il prossimo luglio con l'obiettivo complessivo di raccolta di circa 650 milioni di euro. A questa raccolta hanno partecipato alcuni importanti investitori istituzionali italiani e alcuni investitori privati, si legge in una nota.Tages Helios Net Zero è ilenergetica che investe in settori funzionali al raggiungimento della cosiddetta neutralità carbonica (Net Zero). Oltre alle rinnovabili, i settori di interesse del fondo sono la smart mobility (ricordiamo l'iniziativa IPlanet), le batterie (di cui i fondi Helios hanno una importante pipeline che sarà oggetto di prossimi investimenti) e il biometano.Dopo l'acquisizione di un portafoglio di quattro impianti di produzione di biogas, che verranno riconvertiti alla produzione di biometano entro il 2026, Tages si è strutturata per assicurare una efficace gestione degli aspetti industriali di questa e delle future operazioni in linea col dna industriale di Tages già sperimentato nel settore delle energie rinnovabili. Lae haBoscolo, laureato in ingegneria industriale presso l'Università di Udine, ha iniziato la suain ALSTOM Power come Process Engineer inizialmente in Italia ed in seguito negli USA. Ha poi collaborato, tra gli altri, con GE Power come Global Sales Leader e con FLSmidth in qualità di General Manager e Sales Director. È entrato infine in Hitachi Zosen Inova Italia come Sales Director Renewable Gas."Siamo particolarmente contenti di dare il benvenuto ad un manager come Stefano che ha una grande esperienza nel settore dell'energy, con un importante background industriale - ha detto, Presidente di Tages e CIO di Tages Capital SGR - Il biometano ha un enorme potenziale e occorre agire tempestivamente per affrontare le diverse sfide che abbiamo di fronte: ricordo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede una crescita del biometano in Italia di ulteriori 2,3 miliardi di Smc attraverso la realizzazione di nuovi impianti e la riconversione di una parte di quelli esistenti. A questi si aggiunge la linea indicata dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) che ha un obiettivo ambizioso di produzione di 5 miliardi di mc di biometano entro il 2030. Per questoe Stefano sarà un valido supporto".