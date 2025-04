Banco BPM, 6,6 milioni di euro a Nexta Renewable Gas

Banco BPM

(Teleborsa) -ha chiuso un’operazione di finanziamento dia favore diper la realizzazione e ammodernamento di un impianto per la produzione di. Nexta Renewable Gas è una società italiana facente parte di Genera Group, specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di Biometano, un gas 100% rinnovabile che può essere utilizzato come alternativa ai combustibili fossili.La tecnologia usata da Nexta Renewable Gas, che passa dalla trasformazione di, consente di perseguire obiettivi di decarbonizzazione in quanto il biometano è 100% rinnovabile e comporta un'importante riduzione delle emissioni di CO2.Ilconcesso da Banco BPM, della durata di 102 mesi, è finalizzato a sostenere l’azienda nella modernizzazione di un esistente impianto per la produzione di biogas e nella realizzazione di un impianto di upgrading destinato alla produzione di biometano tramite il trattamento e la digestione anaerobica dei fanghi e dei liquidi derivanti dagli scarti di produzione dello stabilimento di, in provincia di Napoli, di una nota multinazionale."Siamo lieti di aver rafforzato i già ottimi rapporti con Banco BPM che ha finanziato questa nuova operazione a supporto di un progetto innovativo che consente a un nostro importante cliente, già fortemente insediato nel territorio, un aumento della propria competitività mediante una iniziativa secondo i migliori principi di economia circolare - sottolinea, CEO di Genera Group –. Siamo orgogliosi di supportare i nostri clienti nei percorsi di decarbonizzazione che garantiscano loro anche un vantaggio economico e ringraziamo Banco BPM per aver nuovamente supportato la nostra crescita in questo settore".