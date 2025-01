Trump ha giurato, è il 47esimo presidente degli Stati Uniti

(Teleborsa) -è ufficialmente il 47esimo presidente degli Stati Uniti, con i suoi 78 anni il più vecchio mai eletto. Il tycoon ha giurato nelle mani del presidente della Corte suprema John Roberts, sulla bibbia usata da Abraham Lincoln nel 1861 e su una che gli è stata regalata dalla madre nel 1955, quando il presidente eletto aveva solo nove anni."L'età dell'oro comincia ora, il nostro Paese fiorirà e metterò sempre al primo posto l'America" ha dettonel suo discorso d'insediamento. Diversi gli slogan sciorinati nel discorso: "Sono stato salvato da Dio per una ragione, per rendere l'America di nuovo grande" – ha detto, accolto da un'ovazione –, "la strumentalizzazione e politicizzazione del dipartimento di Giustizia finiranno con me" e, ancora, "da questo momento in poi, il declino americano è finito".Nel suo discorso Trump ha annunciato le suetra cui la politica "Remain in Mexico". "Dichiarerò oggi l'emergenza al confine col Messico e manderò l'esercito – ha detto –. Deporterò milioni e milioni di migranti criminali". "I cartelli della droga – ha aggiunto – saranno designati organizzazioni terroristiche straniere"."Oggi – ha annunciato, inoltre,– dichiarerò l'emergenza energetica nazionale. Drill, baby, drill"."Invece di tassare i nostri cittadini, imporremo dazi sui paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini" ha detto.Trump ha promesso di allentare lee di annullare quello che ha definito il mandato sui veicoli elettrici del presidente Joe Biden. La Casa Bianca comunica che"Ora è gestito dalla Cina, non glielo lasceremo e ce lo riprenderemo", ha detto il presidente.