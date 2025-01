Dalla BEI e Banco Desio fino a 400 milioni di euro per sostenere gli investimenti innovativi delle PMI e MidCap

(Teleborsa) - Lahanno annunciato un accordo per complessiviche mira a mettere a disposizione deglidelle PMI e MidCap italiane nuova finanza per complessivi 400 milioni di euro. La prima tranche da 60 milioni di euro è stata siglata oggi a Milano da, Vicepresidente BEI, e, Amministratore Delegato del Banco Desio.In base all’accordo sottoscritto oggi, Banco Desio garantirà l’erogazione di un ulterioredel medesimo importo, mettendo a disposizione delle imprese, in questa prima fase,complessivi. Il finanziamento, dalla durata di 24 mesi, ha come obiettivo di allocare almeno il 30% delle risorse a progetti che contribuiscono a promuovere l’innovazione e digitalizzazione.Alla nuova linea di credito, con tassi di interesse più vantaggiosi, potranno avere accesso sia le(imprese fino a un massimo di 249 dipendenti a livello consolidato) che le(imprese fino a un massimo di 2,999 dipendenti a livello consolidato), che necessitano di finanziare gli investimenti nell’innovazione o l’acquisto di beni innovativi con durata minima di 24 mesi."Le piccole e medie imprese sono fondamentali per l’economia, non solo per la creazione di posti di lavoro, ma anche per il loro impegno nell’innovazione e nell’adozione di tecnologie emergenti", afferma, Vicepresidente della BEI. "Con questo nuovo accordo con Banco Desio, puntiamo a facilitare l’accesso al credito per centinaia di imprese che, con i loro progetti innovativi, contribuiscono a rafforzare la competitività del Paese"."Siamo particolarmente soddisfatti di intraprendere una nuova collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti, mettendo a disposizione della nostra clientela importanti risorse dedicate al sostegno della transizione innovativa delle piccole e medie imprese e supportando gli investimenti tecnologici in grado di aumentare la capacità competitiva e la crescita delle imprese nei territori in cui operiamo,” ha commentato, Amministratore Delegato del Banco Desio.