Datalogic in rally dopo nuovo accordo di fornitura

Datalogic

produttore di lettori di codici a barre

Equita

Zebra

Honeywell

(Teleborsa) - Ottima performance diPiazza Affari dopo l'annuncio di un accordo da più di 9 milioni di euro per la fornitura dei suoiad un importante operatore della logistica. Allunga infatti il passo rispetto alla seduta precedente il, portandosi a 4,68 Euro.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista a quota 4,778 e successiva a 5,008. Supporto a 4,548.Come segnalato dail progetto - che durerà dalla primavera del 2025 al 2027 - vale circa l'1.5% delle vendite stimate del 2024 e si tratta di una notizia positiva perché mette in "evidenza la rinnovata capacità dell’azienda di vinceregrazie al reiterato focus sul mondo mobile".La banca d'affari ha fatto notare che fino a meno di un anno fa Datalogistic avrebbe difficilmente potuto partecipare a questa tipologia di gara data la mancanza di unse confrontato con quelli di market leader come