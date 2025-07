NextGeo, accordo con TotalEnergies per servizi indagine offshore

Next Geosolutions

(Teleborsa) -(“NextGeo”) ha firmato un accordo quadro di cinque anni conper la fornitura di Servizi di Indagine Offshore.L’accordo, spiega una nota, ha l’obiettivo di instaurare una relazione di lungo termine, non esclusiva, a supporto dei progetti offshore globali di TotalEnergies, facendo leva sull’expertise tecnica e sulle capacità operative di NextGeo, migliorando al contempo l’efficienza dei processi e standardizzando le pratiche contrattuali.Le attività operative saranno eseguite utilizzando l’avanzata flotta offshore di proprietà di NextGeo. L’accordo consolida il posizionamento di NextGeo quale partner di fiducia per campagne di indagini subsea, e segna un’espansione strategica verso aree geografiche chiave a livello globale., ha aggiunto: “L’assegnazione di un accordo quadro di lungo periodo da parte di TotalEnergies rappresenta un traguardo significativo per la nostra Società, consentendoci di cogliere nuove opportunità di business. Questo accordo, inoltre, ci offre l’opportunità di rafforzare ulteriormente la nostra presenza a livello internazionale".