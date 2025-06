A2A e bp, accordo per la fornitura di GNL fino al 2044

A2A

(Teleborsa) -, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, e, colosso energetico britannico, hanno firmato un, secondo cui A2A acquisterà fino a 10 carichi (pari a circa 1 miliardo di metri cubi) di GNL all'anno dal 2027 al 2044.Il GNL sarà ricevuto edove A2A si è aggiudicata in asta capacità di rigassificazione pluriennale, nonché presso altri terminali in Europa. La fornitura di GNL contrattualizzata soddisferà circa il 20% del fabbisogno del Gruppo. Le consegne del gas, che saranno avviate nell'ultimo trimestre del 2027, vedranno una riduzione dei carichi a partire dal 2042."L'instabilità geopolitica che da tempo caratterizza lo scenario mondiale ha messo in evidenza la necessità di consolidare il sistema di approvvigionamento energetico dell'Italia, caratterizzato da un ancora elevato livello di dipendenza da fonti estere via pipeline - commenta- Nei prossimi anni il gas continuerà a mantenere un ruolo rilevante per la sicurezza del sistema nazionale, bilanciando l'intermittenza delle rinnovabili attraverso la produzione termoelettrica, sempre più efficiente grazie a impianti a ciclo combinato di ultima generazione con rendimenti superiori al 60%. Con la firma di questo importante accordo abbiamo scelto di diversificare il mix delle forniture beneficiando di una maggiore stabilità e prevedibilità dei prezzi nel medio lungo periodo. Come secondo operatore in Italia abbiamo l'obiettivo di soddisfare la domanda di energia dei clienti finali e contribuire alla sicurezza e stabilità del Paese, di imprese e cittadini""In bp, vediamo il GNL come una parte essenziale della transizione energetica - dice- Siamo lieti di concludere questo accordo di compravenditadi GNL con A2A e apprezziamo la fiducia che A2A ha riposto in noi per aiutarli a sviluppare ulteriormente il loro portafoglio di GNL. L'Europa è un mercato significativo per il GNL e questa intesa con A2A espande i nostri accordi di fornitura esistenti nella regione e rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine in Italia".