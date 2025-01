Green Arrow Capital chiude raccolta secondo fondo di debito con 137 milioni di euro

(Teleborsa) - Green Arrow Capital, tra i principali operatori italiani indipendenti, specializzato nella gestione di investimenti alternativi e sostenibili, haraggiungendo una raccolta pari a 137 milioni di euro. Si tratta del secondo Fondo di Direct Lending gestito da Green Arrow Capital SGR e dedicato alle PMI italiane a supporto dell'economia reale, qualificato come ex. Art 8 SFDR e PIR Alternative Compliant.Il fondo, che ha superato la raccolta del precedente vintage, hae realizzando due add-on funzionali alla strategia di buy&build per le realtà in portafoglio. Attualmente il team di investimento, composto da Marco Meda, Davide Moscatelli, Umberto Pezzali, sta analizzando altre operazioni con l'obiettivo di investire la gran parte delle risorse finanziarie entro la fine del 2025 e contestualmente di lanciare il terzo fondo di debito."L'attività di raccolta del fondo si è rivelata un autentico successo, soprattutto considerando il complesso e sfidante contesto di fund-raising che ha caratterizzato il mercato negli ultimi anni - ha dettodel Gruppo Green Arrow Capital - I diversi closing hanno registrato la, tra cui fondi di fondi, casse previdenziali e fondi pensione, compagnie assicurative, fondazioni bancarie e banche, ricevendo importanti conferme e al tempo stesso significative novità rispetto al precedente vintage".