Iveco Group, Nucera nominato Chief Quality and Operations Officer

(Teleborsa) -annuncia cambiamenti al proprio Senior Leadership Team (SLT). Con effetto immediato, Domenico Nucera assumerà il neo creato ruolo di Chief Quality & Operations Officer e Claudio Passerini gli succederà come President, Bus Business Unit.Entrambi riporteranno direttamente a Olof Persson, CEO di Iveco Group.La nuova funzione di Quality & Operations di Iveco Group, spiega una nota, raggrupperà e centralizzerà tutti i dipartimenti di Qualità e incorporerà Manufacturing e Supply Chain. Quality & Operations coniugherà in modalità integrata ogni aspetto operativo del business – dall'approvvigionamento alla produzione, alla consegna – permettendo al Gruppo di lavorare in modo ancora più coeso ed efficiente.La nuova funzione sarà guidata da Domenico Nucera, che ha diretto la Business Unit Bus di Iveco Group sin dalla sua creazione. Claudio Passerini invece ha maturato un'esperienza di lungo corso nell'industria automotive presso diverse aziende multinazionali. Angela Qu, che ricopriva il ruolo di Chief Supply Chain Officer, ha scelto di lasciare l'azienda per perseguire altri interessi, mentreÁngel Rodríguez Lagunilla, che ricopriva il ruolo di Chief Manufacturing Officer, diventerà Head of Manufacturing Operations, riportando a Domenico Nucera e mantenendo un ruolo centrale nello sviluppo della catena del valore produttiva del Gruppo.