Pichetto Fratin apre la riunione sul Corridoio Meridionale dell'Idrogeno a Villa Madama

(Teleborsa) - Il, ha accolto i partecipanti alla riunione ministeriale sul, uno dei luoghi simbolo della capitale italiana. Durante il suo intervento, il Ministro ha, sottolineando l’obiettivo di rafforzare i legami tra le due sponde del Mediterraneo attraverso la cooperazione europea e con i partner vicini, puntando sull’idrogeno rinnovabile e a basso carbonio, fondamentale per gli impegni di decarbonizzazione dell'Italia.Pichetto Fratin ha ricordato l, alla presenza della Commissione Europea, e ha ringraziato la stessa Commissione per il supporto al progetto, che è stato incluso tra iIl Ministro ha espresso fiducia nel fatto che il progetto potrà beneficiare di finanziamenti dal Meccanismo per connettere l’Europa, CEF-Energia.In chiusura, ilricordando che la firma della Dichiarazione di intenti rappresenta un punto di partenza per il progetto di un corridoio meridionale dell’idrogeno, che. Il pomeriggio sarà dedicato alla prima riunione del gruppo di lavoro, un passo concreto in direzione degli obiettivi di crescita e stabilità per le comunità mediterranee.