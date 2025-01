Younited, dual listing su Euronext Amsterdam ed Euronext Paris

Younited

(Teleborsa) -. Si tratta di un'azienda leader nel credito al consumo con oltre 1,2 milioni di clienti in tutta l'UE sin dal suo inizio. Younited sfrutta una piattaforma tecnologica con API all'avanguardia e intelligenza artificiale per costruire una piattaforma di credito istantaneo paneuropea scalabile, trasformando il mercato dei prestiti al consumo.Grazie alla suail 20 dicembre 2024, Younited ha beneficiato di un'iniezione di capitale di 152,6 milioni di euro che migliorerà significativamente la sua capacità di bilancio e accelererà l'esecuzione della sua strategia di crescita.Ladi mercato di Younited alla chiusura del mercato il 20 gennaio 2025 è di 622 milioni di euro, sulla base di 65.431.624 azioni ordinarie e undelle azioni di 9,5 euro."La quotazione di Younited su Euronext Paris è una pietra miliare fondamentale nella storia dell'azienda - ha dettodi Younited Financial - Grazie alla combinazione aziendale con Iris Financial e alla nuova quotazione, siamo molto ben posizionati per perseguire l'innovazione nel mercato dei prestiti al consumo e conquistare quote di mercato. Younited ha solide fondamenta, con un netto vantaggio tecnologico, una strategia chiara e un team di gestione esperto per guidare la crescita e rendimenti interessanti per gli azionisti in futuro".