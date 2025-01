Abbott, ricavi e utili trimestrali in linea con attese

Abbott Labs

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica americanaha chiuso il quarto trimestre con ricavi pari a circa(+7,2%), di poco inferiori le attese degli investitori che prevedevano ricavi per 11,03 miliardi. L'EPS diluito GAAP del quarto trimestre è stato di 5,27 dollari e l'EPS diluito rettificato è stato di, in linea con le indicazioni degli analisti. Per l’intero 2024 i ricavi hanno raggiunto i(+4,6%). L'EPS diluito GAAP per l’intero anno 2024 è di 7,64 dollari e l'EPS diluito rettificato è di 4,67 dollari. L'azienda ha sottolineato di aver raggiunto in entrambe le voci il limite superiore gli obiettivi iniziali indicati lo scorso gennaio.Per ilAbbott ha indicato una crescita organica delle vendite compreso tra il 7,5% e l'8,5%, un margine operativo rettificato compreso tra il 23,5% e il 24% delle vendite e un utile diluito rettificato compreso tra 5,05 e 5,25 dollari."Abbiamo concluso l'anno con uno slancio molto forte. La crescita delle vendite e quella degli utili per azione nel quarto trimestre sono stati i più alti dell'anno", ha affermato, presidente e amministratore delegato di Abbott. "Abbiamo continuato il nostro track record nel mantenere i nostri impegni raggiungendo il limite massimo delle nostre previsioni iniziali per il 2024 e siamo ben posizionati per garantire un altro anno di forte crescita 2025."