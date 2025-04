Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Inizio di ottava al rialzo per la borsa di Wall Street, con gli indici che, reduci da una settimana di fortissima volatilità, festeggiano l’annuncio del presidente, Donald Trump, di esentare dai dazi i prodotti tecnologici. Una decisione vista dagli analisti come un tentativo di avvio trattativa tra Stati Uniti e Cina, finalizzata a ridurre i dazi reciproci attualmente al 145% sulle merci cinesi e al 125% su quelle americane.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dell'1,12%; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 5.447 punti. Effervescente il(+1,94%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+1,74%).L'agenda macroeconomica non prevede la diffusione, oggi, di dati rilevanti, mentre prende il via la stagione delle trimestrali. I conti del primo trimestre dihanno sorpreso in positivo quanto a fatturato, risultato superiore alle attese del mercato, mentre l'utile è apparso sostanzialmente in linea con le attese.