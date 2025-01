Decreto Milleproroghe: modifiche su concorsi, organico Ata e mobilità del personale

(Teleborsa) - Ilè giunto alla sua prova del nove: l’. Come sempre in queste occasioni di revisione e miglioramento di un decreto legge da attuare in Parlamento, il sindacato Anief ha deciso di presentare delle richieste di modifica e di integrazione al provvedimento: lecome"Abbiamo chiesto – spiega- lanel presente anno scolastico, che garantirebbe una migliore funzionalità delle scuole: si tratta di un organico aggiuntivo di personale ATA, considerando che in molte istituzioni scolastiche i collaboratori scolastici risultano anche in numero inferiore ai plessi e questa mancanza produce gravi disagi nell’organizzazione. Anche per il personale amministrativo sono necessari numeri aggiuntivi per garantire la progettualità PNRR che si è aggiunta all’ordinaria amministrazione, già complessa da gestire"."In considerazione di un sistema di reclutamento che non è stato in grado di risolvere il problema del precariato scolastico – continua Pacifico - ,che tutti i partecipanti ai concorsi banditi a partire dal 2023, ma anche prima, anche se al termine delle prove sono risultati idonei per aver superato tutte le verifiche concorsuali non siano ancora inseriti in graduatorie per l’assunzione: l’inserimento degli idonei nelle liste finalizzate alle assunzioni è infatti essenziale per il buon andamento del ricambio professionale tra gli insegnanti. Inoltre, sempre attraverso il Milleproroghe, per i lavoratori che hanno già superato un periodo di prova, Anief chiede di validare l'intero servizio prestato al pari dei colleghi e in possesso di un titolo di insegnamento comunque valido".Per la mobilità del personale,utilizzando tutti i posti vacanti e disponibili e prorogando per tutto il personale la mobilità straordinaria. "La continuità didattica – spiega ancora Pacifico - , si garantisce solo in un modo: lasciando che i lavoratori possano ricongiungersi con le loro famiglie, in particolare i neo immessi in ruolo su posti a tempo determinato per i quali non è garantita neppure l’assegnazione provvisoria"."Per i DSGA, in particolare, in considerazione della natura del ruolo ricoperto, abbiamo chiesto che abbiano accesso per il 2025/26 alla mobilità intercompartimentale. Infine, per gli insegnanti di religione Cattolica, che a seguito della cosiddetta ‘’ non hanno più potuto godere dell’esonero dall’insegnamento per svolgere la funzione di collaboratori del dirigente poiché non inseriti nell’organico dell’autonomia: la proposta – conclude il sindacalista autonomo - mira a prorogare l’inserimento degli insegnanti di Religione cattolica nell’organico dell’autonomia".