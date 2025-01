Ferrovie, Salvini al Senato: "episodi oggettivamente sconcertanti"

(Teleborsa) - "IlContiamo più di 1.200 cantieri su tutta la rete, con una differenza marcata rispetto al passato. Sono cantieri di complessità e valore senza precedenti. Circa 700 sono per nuove opere e i restanti (più di 500) per attività di manutenzione della rete. Questi lavori sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi del PNRR - che come sapete ha scadenze precise e non rimandabili - e rendere la rete ferroviaria più moderna, efficiente e sicura. I cantieri attivi erano 983 nel 2020, 1.001 nel 2021, 1.016 nel 2022 e 1.000 nel 2023". Lo ha detto il Ministro dei Trasportinel corso dell'Informativa al Senato."Ammontano a oltre 10 miliardi di euro gli investimenti di Rete Ferroviaria Italiana nel 2024, un risultato che supera la previsione di budget di 9 miliardi.i. Rispetto al 2022 gli investimenti in nuove opere sono raddoppiati (da 2,8 a 5,6 miliardi di euro). Già un primo incremento è stato riscontrato nel 2023, con 3,9 miliardi di nuove opere. Nel 2020 il valore di investimenti in nuove opere era di appena 1,5 miliardi".Il Ministro ha sottolineato che "n. Per fronteggiare i disagi dei pendolari, in più di una occasione sono intervenuto con lo strumento della precettazione"."Colgo l’occasione - ha aggiunto -Anzitutto, quando ho giurato come ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ho sentito il dovere e l’orgoglio di servire al meglio il mio paese. L’ho fatto in un momento particolarmente importante, alla luce della fase di profondo ammodernamento dell’Italia che questo governo sta perseguendo con"La sfida di rendere possibili le Olimpiadi Milano Cortina,vicino al centesimo movimento salva-Venezia: sono emozioni e obiettivi impagabili ed estremamente stimolanti. Come già detto ieri alla Camera, vorrei ringraziarvi per l’ascolto. Sono grato a chi, e sono tanti anche nell’opposizione,ha concluso.