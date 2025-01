Giappone, Banca centrale verso un rialzo dei tassi

(Teleborsa) - La Banca centrale del Giappone si avvia ad aumentare i tassi di interesse, sulla scia del graduale rialzo dell'inflazione."Prevediamo che la Bank of Japan (BoJ) alzerà i tassi di interesse nella riunione di questa settimana, in assenza di significative sorprese negative legate alle tariffe", spiega. Con un'inflazione salariale che rimane elevata e una prospettiva di domanda interna più positiva per il 2025 che fornisce sostegno, è probabile che la BoJ proceda con un aumento dei tassi, aggiunge l'esperto. "Prevediamo cheche potrebbero portare il tasso di policy all'1% entro la fine dell'anno. Il tasso di policy potrebbe anche superare l'1%, in quanto più vicino all'estremità inferiore dell'intervallo di tassi neutrali della BoJ.In prospettiva, la Bank of Japan potrebbe prendere in considerazione la riduzione del proprio bilancio dopo la riunione di giugno, in cui rivedrà i propri piani di acquisto di obbligazioni. I titoli di Stato giapponesi (JGB) sono già interessanti rispetto ad altri titoli sovrani in termini di copertura valutaria. Tuttavia, aggiunge Chung, "ci aspettiamo che sottoperformino le altre obbligazioni sovrane a causa della divergenza di orientamento della politica monetaria rispetto alle altre banche centrali. La differenza tra i tassi d'interesse a breve e a lungo termine sui JGB si ridurrà anche quando la BoJ porterà i tassi a livelli più restrittivi, anche se gradualmente. Nel frattempo, gli investitori chiedono un premio di rischio più elevato per il possesso di altri titoli di Stato a più lunga scadenza, a causa delle preoccupazioni sulla spesa pubblica".I movimenti dello yen sono influenzati principalmente dal. Attualmente, i rendimenti del Treasury USA sono il principale fattore esterno. Dati i significativi aggiustamenti nei mercati dei Treasury statunitensi che riflettono le pressioni inflazionistiche dovute ai dazi e all'eccezionalismo della crescita USA, le prospettive di una sostanziale svalutazione dello yen appaiono limitate nel breve termine. "Prevediamo un certo consolidamento, con un potenziale apprezzamento dello yen se la Bank of Japan segnalerà una maggiore disponibilità a rialzare i tassi", conclude l'esperto.