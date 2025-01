P&G, ricavi trimestrali sopra le attese

Procter & Gamble

(Teleborsa) -ha riportato vendite nette per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025 pari a, il 2% in più rispetto all'anno precedente. Battute le attese del consensus che stimavano ricavi per 21,69 miliardi. Le vendite organiche, che escludono gli impatti del cambio estero e delle acquisizioni e cessioni, sono aumentate del 3% rispetto all'anno precedente. Glisono stati di 1,88 dollari, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo dell'anno, "dovuto principalmente a una svalutazione non monetaria del valore contabile dell'attività immateriale Gillette nell'anno base", ha spiegato. Gli utili core per azione sono stati di 1,88 dollari (+2%), anche in questo caso sopra le attese degli analisti che indicavano 1,88 dollari per azione.Ilè stato di 4,8 miliardi di dollari e gli utili netti sono stati di 4,7 miliardi di dollari per il trimestre. La produttività del flusso di cassa libero rettificato è stata dell'84%. P&G ha restituito oltre 4,9 miliardi di dollari di liquidità agli azionisti tramite 2,4 miliardi di dollari di pagamenti di dividendi e 2,5 miliardi di dollari di riacquisti di azioni."Il team P&G ha accelerato la crescita organica delle vendite, la crescita dell'EPS core e un forte ritorno in contanti per gli azionisti nel secondo trimestre", ha commentato, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Amministratore Delegato."I nostri risultati del primo semestre ci mantengono sulla buona strada per raggiungere i nostridi riferimento su tutte le principali metriche finanziarie per l'anno fiscale – ha aggiunto –. Restiamo impegnati nella nostra strategia di crescita integrata di un portafoglio di prodotti mirato di categorie di uso quotidiano in cui leguidano la scelta del marchio, la superiorità (tra prestazioni del prodotto, imballaggio, comunicazione del marchio, esecuzione al dettaglio e valore per consumatori e clienti), la produttività, l'interruzione costruttiva e un'organizzazione agile e responsabile. Questaha consentito i nostri solidi risultati ed è una base per una crescita equilibrata e la creazione di valore".P&G ha confermato laper l'anno fiscale 2025, con la crescita delle vendite totali stimata tra il 2% e il 4% rispetto all'anno precedente e la crescita degli utili netti diluiti per azione nell'anno fiscale 2025 nell'intervallo tra il 10% e il 12% rispetto all'utile netto diluito per azione dell'anno fiscale 2024 di 6,02 dollari.