Renovalo, accordo vincolante per acquisizione General Impianti

Renovalo

(Teleborsa) -, operatore nell’ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto fino al 100% del capitale sociale di, attiva nella costruzione in proprio e per conto terzi di impianti tecnologici civili e industriali."L’operazione – ha spiegato l'azienda in una nota – rientra nelladi crescita indirizzata ad ampliare competenze verticali da integrare all’interno del Gruppo Renovalo, creando al contempo sinergie, da attuare tramite acquisizione di società specializzate e strutturate".è un’azienda attiva nella progettazione, realizzazione e manutenzione di opere nell’ambito di: impianti civili e industriali, inclusi impianti HVAC, impianti di depurazione e di energia rinnovabile (fotovoltaico, solare, co o tri-generazione); servizi energia, inclusa la manutenzione di caldaie, esercizio, conduzione e manutenzione di impianti termici di climatizzazione; opere edili incluse opere di terra e demolizioni e costruzioni di edifici civili e industriali. General Impianti opera prevalentemente su appalti pubblici in tutto il territorio nazionale.Al 31 dicembre 2023 General Impianti ha realizzato undi 7,4 milioni di Euro, con undi 0,8 milioni di euro, undi 0,5 milioni di euro e unper circa 0,4 milioni di euro, impiegando circa 30 dipendenti, prevedendo di chiudere l’esercizio 2024 con risultati in crescita rispetto al 2023."Siamo molto soddisfatti dell’accordo che abbiamo siglato e fortemente voluto. L’attività di due diligence e la struttura dell’operazioni sono state impegnative ma soddisfacenti e siamo confidenti di completare l’acquisizione che porterà un grande valore aggiunto per Renovalo – ha commentato, Presidente Esecutivo di Renovalo –. La nostra visione strategica di acquisire realtà fortemente specializzate in specifici ambiti settoriali e di integrarle all’interno del Gruppo per ampliare competenze, professionalità e generare sinergie, ha sempre avuto successo e ci ha permesso di raggiungere in breve tempo traguardi importanti che all’inizio del nostro percorso sembravano lontani. Dopo esserci affermati soprattutto sul territorio laziale, siamo oggi una realtà in grado di cogliere sfide sempre più grandi in Italia e orientate all’efficienza energetica e alla Sostenibilità nel senso più ampi o del termine, mettendo in campo tutte le risorse di cui disponiamo".