"Transizione energetica tra geopolitica e regole": il 23 gennaio il convegno alla Luiss

(Teleborsa) - Le sfide e le opportunità della transizione energetica per l'Italia saranno i temi al centro dell'incontro organizzato dall'Università Luiss Guido Carli, con il contributo scientifico di Enel Foundation, che si terrà giovedì 23 gennaio, a partire dalle ore 9.00, nella sede di Villa Blanc. Aprirà i lavori ile interverrà ilin qualità di keynote speaker. Tra i relatori, interverranno anche, eLa giornata – fa sapere la Luiss in una nota – proseguirà con le analisi dello scenario geopolitico e normativo sul futuro del settore e dell'approvvigionamento energetico, a livello europeo e nazionale, grazie alla ricerca dei docenti Luiss e di Enel Foundation.Tra i temi che saranno affrontati:Come evidenziato dali, quasi la metà delle imprese europee infatti considera infatti i costi dell'energia un ostacolo importante per gli investimenti. Già a partire dal 2021, la volatilità dei prezzi ha causato la diminuzione del 15% della produzione ad alta intensità energetica. Inoltre, ildedica un intero capitolo alla transizione energetica, dal cui esito dipende la trasformazione digitale.L'esecuzione deirichiede enormi quantità di energia e si prevede che il consumo di elettricità dei data center aumenterà del 28% entro il 2030. L'Italia avrà un ruolo da protagonista in Europa, poiché ospiterà una delle prime AI Factory del Vecchio Continente.