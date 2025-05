Nando Pagnoncelli è il nuovo Presidente della Luiss School of Government

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, presieduto da Giorgio Fossa, ha nominato oggi, la Scuola post-laurea dell’Ateneo che offre una formazione d’eccellenza in materia di processi politici e decision-making, sia nel settore pubblico sia nel privato.Pagnoncelli, tra i principali esperti in opinione pubblica a livello nazionale, è presidente di Ipsos Italia, istituto leader nelle ricerche di mercato, presente in 90 Paesi. Nel corso della sua carriera, ha diretto o supervisionato oltre 2.500 sondaggi pubblicati dai media, più di 1.800 ricerche elettorali e di citizen satisfaction in singoli comuni, province o regioni e oltre 500 sulla reputazione di aziende nazionali e internazionali. Collabora con testate e programmi TV nazionali, è attivo nella formazione universitaria e nel terzo settore ed è autore di numerosi saggi e pubblicazioni. Nel 2021, ha ricevuto il premio ASSIRM alla carriera e nel 2023 è stato nominato Commendatore della Repubblica."Auguro. Con la sua nomina, la Luiss School of Government si arricchisce di una figura di alto profilo, capace di coniugare rigore scientifico e profonda conoscenza della realtà sociale e istituzionale. Sotto la sua guida, la Scuola consoliderà ulteriormente la propria vocazione all’eccellenza", ha affermato"Sono onorato di assumere la Presidenza della Luiss School of Government, in un periodo in cui il tema della formazione di una nuova classe di decisori pubblici e privati, capace di interpretare i cambiamenti in atto nel rapporto tra cittadini e istituzioni, è più che mai attuale", ha dichiarato. "Sono felice didella Scuola per contribuire a rafforzarne il ruolo nel panorama nazionale e internazionale".Il Presidente Nando Pagnoncelli lavorerà insieme al, nel promuovere l’impegno della School per formare i futuri leader delle istituzioni legislative, amministrative e governative innovando gli strumenti teorici e pratici per affrontare le sfide, presenti e future."I corsi post-laurea della Luiss School of Government vedono un crescente interesse da parte di istituzioni, imprese e studenti che colgono nella nostra offerta formativa un approccio di alto profilo sia nei contenuti dei diversi programmi che nella qualità dei docenti e professionisti coinvolti", ha sottolineato. "Con l’arrivo di Nando Pagnoncelli alla Presidenza della Scuola consolidiamo ancor di più la nostra attenzione ai grandi temi della politica, al ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali e all’evoluzione dei processi di policy making in un quadro geopolitico in forte trasformazione".In particolare, tra le traiettorie di sviluppo dell’Ateneo, la Scuola supporterà l'espansione di Luiss a Milano grazie alnel capoluogo lombardo che vedranno, già nel prossimo autunno, l’avvio del corso intensivo di preparazione alla carriera diplomatica.