Luiss School of Government: al via il Master in Politica, Economia e Società per lo Sviluppo del Mezzogiorno

(Teleborsa) - Giovedì 15 maggio, alle ore 11 presso la sede Luiss di Viale Pola 12 Roma, Sala Colonne,presidente del Censis terrà una lectio magistralis per inaugurare lapromosso dalla"Dal 2019 il Sud Italia è in convergenza. Nell'ultimo periodo il dato si è addirittura rafforzato. Nel 2023, in particolare, – spiega la Luiss in una nota – il Pil è aumentato dell'1,5% nel Mezzogiorno, dello 0,7% nel Nord-ovest, dello 0,4% nel Nord-est e dello 0,3% nel Centro (Fonte ISTAT). Nel 2024 la crescita del Pil al Sud è stata superiore del +0,7% rispetto al resto d'Italia (Fonte Svimez). Indulgere in facili trionfalismi è un rischio da evitare, anche alla luce delle previsioni sugli anni a venire. Non porsi il problema di come consolidare questo trend sul lungo periodo, considerandolo solo un rimbalzo tecnico, è un peccato mortale. Uno dei limiti consolidati delleè stato quello di aver privilegiato prospettive centralistiche, concedendo insufficiente importanza alla dimensione sociale della questione. La scarsa attenzione alla inadeguatezza della classe dirigente del Mezzogiorno rappresenta forse l'aspetto più rilevante di questa mancanza. È per tale ragione che la School of Government della Luiss-Guido Carli ha deciso di varare questo Master proprio nell'attuale momento storico".Ad esso saranno ammessi tutti gli studenti in possesso di lauree magistrali o di titoli equipollenti. L'iniziativa riprende e rilancia la vocazione originale dell'università, fondata nel 1974 col fine precipuo di formare la classe dirigente del centro-sud. Intende farlo attraverso la selezione di eccellenze, formate per rispondere ai problemi particolari di una specifica area geografica del Paese. E ciò sarà possibile anche grazie alleAssociazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ; Fondazione Banco di Napoli; Fondazione Carical; Fondazione Con il Sud; Gruppo La Doria; Alis; MedOr Italian Foundation.culturale, sociale, economica, geopolitica e istituzionale. La direzione del master sarà affidata ai professori, direttore della Luiss School of Government e. Sono stati chiamati a far parte della faculty accademici e tecnici delle diverse materie, in modo da combinare sapere teorico e conoscenze pratiche. Tra questi:, direttore generale SVIMEZ;o, direttrice Rapporti Istituzionali Microsoft Italia;commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2016-2017;direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza;director directorate for Employment, Labour and Social Affairs dell'OCSE.Sono previsti – conclude la nota – anche specifici laboratori che si svolgeranno in realtà particolarmente significative per quel che concerne l'innovazione e la sperimentazione. Le iscrizioni sono aperte sul sito SoG.