Venier (Snam): aumentato capacità GNL e stoccaggio da inizio crisi, 2,8 miliardi di dividendi

(Teleborsa) -, nel 2022, Snam ha raggiunto "con 2.068 Km del network che sono ora "H2-ready" come certificato da Rina, con la capacità GNL salita da 6 a 19 bcm e con la capacità di stoccaggio crescita da 16,5 a 17,3 bcm". Lo ha detto, Amministratore Delegato di, durante la presentazione alla comunità finanziaria del nuovo piano al 2029 Per quanto riguarda i, Venier ha evidenziato che l'EBITDA Adj. è cresciuto del 23%, l'utile netto Adj. del 6% e il dividendo per azione del 6%. "Nel periodo abbiamo remunerato gli azionisti con 2,8 miliardi di euro di dividendi", ha aggiunto.Nel frattempo, Snam ha fattosul fronte dell'e delle società controllate, in particolare aumentando la quota nell'Adriatic LNG al 30% e siglato l'acquisizione di Edison Stoccaggio.