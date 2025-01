Venier (Snam): momento cruciale per settore energetico, servono sistemi resilienti

Snam

(Teleborsa) - "Siamo in un, in cui le crescenti incertezze e la volatilità dei prezzi richiedono sistemi resilienti in grado di resistere agli shock geopolitici e allo stesso tempo consentire la transizione verso il Net Zero in modo sostenibile per tutti". Lo ha dichiaratodi, presentando il nuovo piano al 2029 "Investiremo 12,4 miliardi di euro per un'infrastruttura paneuropea in grado di gestire molecole tradizionali e decarbonizzate come gas naturale, biometano, idrogeno e CO2,e soddisfacendo al contempo l'evoluzione della domanda energetica - ha aggiunto - Realizzeremo la nostra ambition creando valore per tutti gli stakeholder, attraverso due leve strategiche: sostenibilità e innovazione".