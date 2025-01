Venier (Snam): pace in Ucraina non significa ripresa grossi flussi, ma bilanceremmo sud-nord

Snam

(Teleborsa) - "Èe siamo ottimisti sullo sfruttare al massimo la capacità che abbiamo". Lo ha detto, Amministratore Delegato di, rispondendo alle domande degli analisti sul nuovo piano al 2029 . Il manager ha citato i contratti che coprono già diversi anni per i terminal di Livorno o sull'Adriatico."La nostraoffre anche opportunità di sviluppo nel Medio Oriente, perchè l'entry point più vicino sarà l'Italia, e beneficeremo anche dalla capacità di export che stiamo creando", ha spiegato.A una domanda sull'impatto di un eventuale accordo di, ha detto che è "uno scenario da considerare, anche se non automaticamente vorrà dire che grossi volumi di gas cominceranno a riprendere. Occorreràdi pace, le decisioni della leadership in Russia e le scelte conseguenti dei paesi occidentali"."Per noi comunque significherebbe che possiamo- ha detto Venier - Ora è predominante il flusso da sud a nord, ma se abbiamo più gas da nord possiamo avere un sistema più ottimizzato".