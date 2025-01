BCC Iccrea-Accenture, partnership per supportare la trasformazione IT del Gruppo

Accenture

(Teleborsa) -, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, ehanno firmato un accordo di partnership per supportare la trasformazione IT del Gruppo nell’ambito del più ampio piano di rinnovamento tecnologico sviluppato da BCC Sistemi Informatici.Il, che prevede un programma di investimenti superiori anei prossimi tre anni, mira ad accelerare il processo di trasformazione avviato con la costituzione del Gruppo. L’obiettivo è migliorare i livelli di servizio per le 114 BCC aderenti e le altre società controllate, offrendo ai soci e ai clienti servizi sempre più sicuri, efficienti, innovativi e di facile utilizzo.In particolare, il nuovo piano IT del Gruppo punta a migliorare e modernizzare le principalidi, ampliare ulteriormente l’offerta di prodotti e servizi disponibili attraverso i canali digitali e accelerare l’implementazione della strategia basata sull’intelligenza artificiale. In questo contesto, l’accordo dicon Accenture, che include anche l’acquisizione da partedi quest’ultima di una quota di partecipazione in, si concentra su piattaforme digitali, sistemi core (compresi anagrafica cliente e conti correnti) e sulla piattaforma dati del Gruppo.Inoltre, Accenture contribuirà a migliorare ilreso alle BCC del Gruppo e a sviluppare un nuovo modello di servizio progettato per aumentare i livelli di sicurezza e resilienza."Siamo soddisfatti della partnership siglata con Accenture che ci consente di rafforzare ulteriormente l'innovazione tecnologica all'interno del nostro Gruppo. Questa collaborazione ci permetterà di offrire ai nostri clienti servizi sempre più efficienti, sicuri e personalizzati, consolidando al contempo il nostro posizionamento sul mercato. L'integrazione di soluzioni IT avanzate è essenziale per affrontare le sfide future del settore bancario e per garantire una crescita sostenibile delle nostre banche, come delineato nel piano industriale 2024-2026", ha dichiarato, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea."Questa alleanza con il Gruppo BCC Iccrea rafforza il nostro ruolo di partner di riferimento per l'innovazione nel settore bancario. Attraverso l'implementazione di tecnologie all’avanguardia, come il cloud computing, l'intelligenza artificiale e l'analisi avanzata dei dati, e grazie al contributo dell’expertise umana, stiamo favorendo una profonda trasformazione dei sistemi core del Gruppo. Questo permetterà di migliorare l'efficienza operativa e accelerare l'automazione dei processi. Il progetto testimonia il nostro impegno di lungo termine verso il mercato italiano, un percorso iniziato oltre 60 anni fa e che continua a essere orientato all’ innovazione e alla crescita sostenibile", ha aggiunto, Responsabile Financial Services di Accenture Italia.