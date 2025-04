Il Gruppo Cassa Centrale aggiorna il Piano Strategico 2025-2027

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato l’aggiornamento dele lo ha condiviso con i vertici delle Banche affiliate e delle Società controllate nel corso delle Assemblee Territoriali di inizio aprile.L’aggiornamento del Piano è stato sviluppato in piena coerenza con la visione del ruolo del Gruppo Bancario Cooperativo nel contesto del sistema bancario italiano: ilcome guida nell'identificazione e nella declinazione degli sviluppi industriali, l’attenzione allae laintesa come chiave di sviluppo delle comunità locali."Cooperazione, mutualità, localismo sono le parole chiave che contraddistinguono il nostro operare. - ha dichiaratodi Cassa Centrale Banca,- Dobbiamo comunque tenere conto di un complesso contesto economico-sociale, nel quale è necessario saper interpretare nel concreto il concetto di «banche di relazione». Essere banche vicine al territorio rappresenta uno dei tratti distintivi della cooperazione di credito, che siamo stati in grado di difendere e rafforzare in questi anni e questo aggiornamento del Piano Strategico ne è la conferma".di Cassa Centrale Banca,ha commentato: "Il Piano Strategico 2025 - 2027 conferma la solidità e la resilienza del Gruppo, pur di fronte ad uno scenario altamente incerto. In un percorso di crescita sostenibile, la declinazione delle iniziative di sviluppo commerciale e digitale permette di supportare gli obiettivi strategici di posizionamento in termini di territorialità, produttività e sinergie. Ne sono prova gli investimenti previsti in innovazione – oltre 200 milioni di euro sul fronte tecnologico e della sicurezza – pensati per potenziare i nostri canali digitali, evolvere i sistemi interni e rendere ancora più centrale la relazione con il cliente. Il nostro obiettivo è di interpretare i valori cooperativi di cui siamo eredi e ambasciatori e di farli evolvere in un moderno Gruppo bancario a prova di futuro, un Gruppo che sappia anticipare le sfide e garantire la centralità delle comunità e dei territori di cui è parte integrante".ono previsti in crescita a 51,4 miliardi di euro (CAGR 24-27: +1,7%). Laè attesa a 74,6 miliardi di euro (CAGR 24-27: +1,6%). Laè prevista in aumento a 57,8 miliardi di euro (CAGR 24-27: +5,6%), confermando la centralità del segmento nel processo di diversificazione dei ricavi.Rimane costante il presidio sulla qualità del credito, con un obiettivo diallo 0,9% e unpari al 73%.Ilè proiettato a 2.247 milioni di euro (CAGR 24-27: -2,9%), sulla base delle ipotesi di riduzione dei livelli dei tassi di interesse in arco piano. Lesono attese a 925 milioni di euro (CAGR 24-27: +3,4%), grazie alle iniziative strategiche dedicate allo sviluppo commerciale e, in particolare, al comparto wealth management e bancassicurazione. Ilè previsto in aumento a 3.136 milioni di euro (CAGR 24-27: +1,1%). Isono proiettati a 1.941 milioni di euro (CAGR 24-27: +3,1%), in conseguenza degli investimenti previsti nel Piano Strategico, in particolare in tecnologia e trasformazione digitale. Ilè atteso in incremento al 60%.La traiettoria di continuo rafforzamento patrimoniale è confermata con un obiettivo diFully Phased pari al 33,2% e diFully Phased pari al 33,2%.Il Piano Strategico 2025 - 2027 conferma le aree chiave di intervento avanzate con il Piano del 2024 e aggiorna l’impegno nei termini dia oltre 200 milioni di euro nel triennio 2025 - 2027.Il Gruppo Cassa Centrale avvia il suo ambizioso, con iniziative pensate per supportare lo sviluppo commerciale del Gruppo.L’obiettivo è, mantenendo al centro la consulenza personalizzata e la vicinanza al territorio, caratteristiche distintive delle 65 BCC del Gruppo Cassa Centrale.In un settore in continua evoluzione, il modello di servizio delle BCC del Gruppo Cassa Centrale si distingue per un. I clienti potranno scegliere liberamente come interagire con la propria BCC, alternando la consulenza in filiale con l’utilizzo di nuovi canali digitali, come l’Offerta a Distanza (OAD) che amplificherà le opportunità di relazione, garantendo massima flessibilità e un’esperienza personalizzata. In questo scenario, il mobile banking Inbank continuerà a evolvere con nuove funzionalità e servizi, offrendo un accesso sempre più intuitivo e completo.Il Piano prevede inoltre investimenti digitali mirati a, così come all’evoluzione del core banking, delle infrastrutture IT e dei data analytics.Anche ilprosegue lungo il percorso intrapreso nello scorso triennio e rinnova gli, pienamente integrati nel Piano Strategico: abbattimento progressivo delle emissioni proprie e finanziate, affiancamento delle famiglie e delle imprese nella transizione ecologica, promozione della sostenibilità ambientale e sociale sul territorio, sviluppo di un ambiente inclusivo e di benessere per le proprie persone. Tali obiettivi si traducono in progettualità quali la definizione di un Piano di Transizione per supportare la decarbonizzazione, il consolidamento dell’offerta di prodotti di finanziamento e strumenti di investimento e protezione sostenibili, l’emissione e il collocamento presso la clientela di prestiti obbligazionari "Green Social Sustainable".Dal 6 aprile è attiva ladel Gruppo Cassa Centrale, veicolatae. Il claimesprime con forza i valori cooperativi del Gruppo e delle Banche affiliate e si inserisce nel solco del Piano Strategico 2025 - 2027, rafforzando il posizionamento del Gruppo quale attore di riferimento per lo sviluppo sostenibile dei territori. La campagna sarà diffusa attraverso un, che presta attenzione ad un equilibrio peculiare tra digitale e mezzi locali, con l’obiettivo di raccontare l’identità distintiva del Gruppo e il suo impegno concreto a favore di soci, clienti e comunità.