Electronic Arts taglia previsioni prenotazioni e fatturato e crolla al Nasdaq

Electronic Arts

(Teleborsa) - A picco le azioniattestandosi a 116,25 dollari per azione. La big dei videogiochi, famosa soprattutto per il Football sconta oggi ilper il terzo trimestre e l'intero anno fiscale 2025, a causa della debolezza della domanda per il calcio e per il gioco di ruolo Dragon Age. A causa di ciò,sul titolo da Buyed ilda 170 aLe previsioni iniziali di Electronic Artsprevedevano una crescita a media cifra (+5/6%) delledei servizi live. Invece la società ora prevede unA deludere è ilche, dopo due anni consecutivi di crescita a due cifre, ha perso slancio. Ma anche il, per il quale si attendevano almeno 3 milioni di giocatori, non è andato bene. avendo coinvolto solo 1,5 milioni di giocatori durante il trimestre, in calo di quasi il 50% rispetto alle aspettative dell’azienda.Di conseguenza,netto di circafiscale e un intervallo aggiornato compreso tra. Per il terzo trimestre fiscale, EA prevede ora un fatturato netto GAAP pari a circa 1,883 miliardi di dollari e un utile diluito GAAP per azione di circa 1,11 dollari.